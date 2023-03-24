Подмосковье 24 марта 2023, 13:20 Еще 25 тонн гуманитарной помощи Донбассу отправили из Балашихи

Читать 360tv в

Очередной гуманитарный груз доставили из Подмосковья в Донецк, Мариуполь и Сватово. Жители и волонтеры собрали около 25 тонн продуктов, воды, медикаментов и оборудования для участников СВО. Бойцы получили также рисунки детей с добрыми пожеланиями.

Гуманитарную помощь передал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, который отправился в Донбасс вместе с гуманитарным конвоем.

Реклама

«В этот раз загрузили две фуры. Одна машина с бутилированной водой и вторая с продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены и, что важно, с посылками для военнослужащих из Балашихи», — сказал депутат.

Реклама

Жители Балашихи передали бойцам чай, пряники и рисунки с пожеланиями победы от учеников 2-го «Ж» и 3-го «Д» классов школы № 11, а также квадрокоптер с усиленной оптикой. Пенсионерка Клавдия Кокнаева оплатила и передала для ребят три противоосколочных костюма общей стоимостью более 500 тысяч рублей. Весь груз передали адресно, в действующий полк. Медикам Областной клинической больницы имени Калинина в Донецке привезли необходимые медикаменты, перевязочные материалы. Важный груз был приобретен подмосковной компанией «Медарго».

Не остались без внимания и другие адресаты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».