Подмосковье 21 февраля 2023, 12:53 Еще 25 строительных проектов одобрили в Подмосковье

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Еще 24 здания ввели в эксплуатацию в Подмосковье за неделю. Это три многоквартирных дома, шесть таунхаусов и 14 нежилых объектов. Разрешение на строительство получили 25 зданий.

Среди введенных в эксплуатацию объектов — дома на 236 квартир в ЖК «Героев» в Балашихе, на 197 квартир в ЖК «Покровский» в Сергиевом Посаде и на 100 квартир в ЖК «Лунево» в Химках, а также шесть таунхаусов в ЖК «Футуро Парк» в Истре.

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Среди нежилых объектов достроили начальную школу в Истре, склад в Домодедове, насосную станцию в Подольске и другие.

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Разрешение на строительство получили дом на 714 квартир в ЖК «Новое Видное» и школа в Ленинском округе, логистический центр в Лобне, комплекс по приемке и сушке зерна в Луховицах, ферма в Шаховской, спортклуб в Химках и другие проекты.

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