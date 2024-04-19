Подмосковье 19 апреля 2024, 17:17 Еще 25 школ откроют в Подмосковье в 2024 году Пресс-служба Мособлдумы

Читать 360tv в

В Подмосковье к новому учебному году откроется 25 школ. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, Московская область лидирует по строительству и ремонту школ.

Реклама

«Всего в регионе на стадии проектирования и строительства в госпрограмме 2024 года 54 школы, 25 из которых планируются к вводу уже в этом году. Мы строим больше всего объектов образования в стране — стараемся по 25 объектов каждый год», — рассказал Брынцалов.

Он посетил в рамках рабочей поездки строящуюся школу в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском городском округе, которая сможет принять 1550 детей.

«Школа возводится в рамках нацпроекта „Образование“. Стоимость строительства — более 3,4 миллиарда рублей, из них более 2,5 миллиарда — из регионального бюджета», — пояснил спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов отметил, что строительство идет по графику.

«Это значит, что 1 сентября будет настоящий праздник для тех, кто живет в этом микрорайоне. Особенно для будущих учащихся — при виде школы, светлых классов, современных интерьеров, ее прилегающей территории», — добавил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что все требования к школе выполнены — это единообразие учреждений, комфорт и условия для качественного образования детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».