Подмосковье 29 ноября 2022, 16:19 Еще 25 населенных пунктов Подмосковья догазифицировали по президентской программе

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В Подмосковье активно продолжается программа социальной газификации. В ближайшее время будут газифицированы новые населенные пункты. За последние дни голубое топливо удалось провести еще в 25 городов, деревень и сел Московской области.

Например, газ провели в деревню Каменская в Егорьевске, в деревню Ильинское в Домодедове, в поселок Северный в Истре, в село Воздвиженское в Клину и во многие другие населенные пункты. Президентская программа стартовала в Подмосковье в июне прошлого года. За это время к газу успели подключиться более 160 000 жителей.

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В целом в этот проект вошли 2806 населенных пунктов Подмосковья, их собираются сдать до конца 2022 года. К этому моменту удалось догазифицировать 2476 населенных пунктов региона.

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