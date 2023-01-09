Подмосковье 09 января 2023, 13:06 Еще 25 миллионов рублей выделят на развитие рыбных хозяйств Подмосковья

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Около 25 миллионов рублей направят в Московской области на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала. На данном этапе в отрасли задействовано 25 подмосковных предприятий.

«В минувшем году в рамках госпрограммы „Сельское хозяйство Подмосковья“ было предоставлено более 24 миллионов рублей субсидий, в 2023 году также по этой программе запланировано около 25 миллионов рублей», — сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В 2022 году объем производства товарной аквакультуры в Подмосковье составил более 3,5 тысячи тонн. В основном это карп, форель и осетр. Отмечается, что крупнейшие рыбохозяйственные организации Московской области находятся в Богородском округе, в Клину и в Коломне.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты в 2022 году. Он отметил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.

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