Еще 25 ФАПов откроют в Подмосковье в 2019 году

В рамках реализации госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в текущем году в Московской области будут введены в эксплуатацию 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

По итогам 2019 года в Подмосковье будут введены в эксплуатацию 25 фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время открыты три ФАПа — в сельских поселениях Ивановка и Рождествено Наро-Фоминского городского округа и поселении Толстяково Солнечногорского округа. В высокой степени строительной готовности находятся медицинские пункты в д. Манушкино горокруга Чехов, селе Киясово Ступинского округа, д. Якоть Дмитровского округа, д. Подхожее городского округа Серебряные Пруды и другие. До конца 2019 года фельдшерско–акушерские пункты появятся в Егорьевске, Клину, Шатуре, Волоколамском, Воскресенском, Раменском, Рузском, Сергиево-Посадском и Талдомском округах.

Всего в 2019 году планируется ввести 31 объект здравоохранения за счет средств бюджета.