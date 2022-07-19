Еще 245 врачей получат выплаты за решение работать в селах Подмосковья

Еще 26 врачей разных специальностей получили работу в селах Подмосковья с начала года. Они стали участниками программы «Земский доктор». До конца года планируют трудоустроить еще 245 медработников.

Первый зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала, что до конца года работу в деревнях и селах Подмосковья по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получат 213 врачей и 32 представителя среднего медперсонала.

Для обеспечения доступной и качественной медпомощи на отдаленных территориях важно привлекать медицинские кадры Светлана Стригункова.

Медики, участвующие в программе, получают разовую выплату. Для врачей — до 1,5 миллиона рублей, для среднего медперсонала — до 750 тысяч. Размер зависит от отдаленности населенного пункта.

Также для медиков Подмосковья доступны другие меры поддержки. В их числе социальная ипотека, программа «Приведи друга» и компенсация аренды жилья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Богородском построят поселок для врачей.