Еще 240 рабочих мест появится в Дубне благодаря новому научному комплексу

Современный научный комплекс построили в Дубне. Там начнут производить электрические приборы для метро, трансформаторные подстанции и не только. Это поможет создать еще 240 рабочих мест для жителей Подмосковья.

Комплекс получил название «Энкор». Сведения об окончании строительства передали инспекторам Главгосстройнадзора.

Теперь им предстоит проверить, как выполнили работу. Это отметил министр Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Он подчеркнул, что строительство комплекса «Энкор» шло в графике.

По итогам проверки, которая завершится 20 августа, Главгосстройнадзор сможет принять решение о выдаче заключения о соответствии нормам Артур Гарибян.

В центре будут изготавливать термостатичные контейнеры для преобразования энергии, распределительные щиты и ящики.

Ранее стало известно о том, что подписанные Подмосковьем на ПМЭФ соглашения принесут около 50 тысяч рабочих мест.