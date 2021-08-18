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    18 августа 2021, 18:00

    Еще 240 рабочих мест появится в Дубне благодаря новому научному комплексу

    Анастасия Аброськина

    Современный научный комплекс построили в Дубне. Там начнут производить электрические приборы для метро, трансформаторные подстанции и не только. Это поможет создать еще 240 рабочих мест для жителей Подмосковья.

    Еще 240 рабочих мест появится в Дубне благодаря новому научному комплексу | Изображение 1

    Комплекс получил название «Энкор». Сведения об окончании строительства передали инспекторам Главгосстройнадзора.

    Теперь им предстоит проверить, как выполнили работу. Это отметил министр Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

    Он подчеркнул, что строительство комплекса «Энкор» шло в графике.

    По итогам проверки, которая завершится 20 августа, Главгосстройнадзор сможет принять решение о выдаче заключения о соответствии нормам

    Артур Гарибян.

    В центре будут изготавливать термостатичные контейнеры для преобразования энергии, распределительные щиты и ящики.

    Ранее стало известно о том, что подписанные Подмосковьем на ПМЭФ соглашения принесут около 50 тысяч рабочих мест.