Подмосковье 13 декабря 2022, 12:31 Еще 24 здания ввели в эксплуатацию в Московской области за неделю

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В Подмосковье на прошлой неделе ввели в эксплуатацию 24 объекта. Еще 29 зданий получили разрешение на строительство.

На минувшей неделе в эксплуатацию ввели два жилых дома в городском округе Котельники в ЖК «Белая Дача» на 1220 квартир, один дом в Зарайске на улице Димитра Благоева на 59 квартир и еще один жилой дом на 45 квартир в ЖК «Бакеево Парк» городского округа Солнечногорск.

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Кроме того, разрешение на ввод получили и нежилые объекты, в том числе, детский сад для 200 воспитанников в Ленинском округе, поликлиника в Коломне, офис врача общей практики в Наро-Фоминском округе, тепличный комплекс в Луховицах и другие объекты.

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Среди зданий, получивших разрешение на строительство, можно выделить жилой дом на 164 квартиры в микрорайоне 5А городского округа Дзержинский, 18 таунхаусов в сельском поселении Обушковское и 8 таунхаусов в ЖК «Парк Фонтэ» Истринского округа.

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