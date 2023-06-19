Подмосковье 19 июня 2023, 16:19 Еще 24 рабочих места создали в индустриальном парке «Горки-1» в Ленинском округе Застройщик ООО "Петров-Девелопмент"

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Три новых складских комплекса открыли на территории индустриального парка «Горки-1» в Ленинском городском округе, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. Объекты предназначены для сдачи в аренду крупным маркетплейсам, реализация проекта принесла муниципалитету 24 рабочих места.

Внутри складов общей площадью более четырех тысяч квадратных метров оборудован сверхровный бетонный пол с антипылевым покрытием. Работами по возведению объектов занимался застройщик ООО «Петров Девелопмент», размер инвестиций составил 180 миллионов рублей.

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Процессы по реализации проекта сопровождал персональный менеджер Центра Содействия Строительству (ЦСС) при правительстве региона. Специалист провел ряд совещаний по содержанию документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию складов и проработал замечания после проведенных проверок.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте организации и по телефону 8-498-602-00-00. Все услуги центр оказывает бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Московская область вошла в первую тройку регионов по инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив.

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