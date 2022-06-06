Еще 24 объекта под малый и крупный бизнес построят в Подмосковье

Строительство 24 новых коммерческих объектов одобрили в Подмосковье. Это площадки малого и крупного бизнеса.

Все заявки поступили за прошлую неделю в Центр содействия строительству при правительстве региона.

Теперь начинается реализация проектов. В Луховицах планируют построить овощехранилище, в Домодедове — животноводческий комплекс.

В Наро-Фоминском округе возведут четыре птичника, в Богородском — два новых склада.

Производственный цех построят в Домодедове, склады появятся в Красногорске, Клину, Дмитрове и не только.

Новые производственные и складские площадки позволят создать дополнительные рабочие места. Ранее стало известно о лидирующих в этом направлении городских округах Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев призвал уделять внимание всем, у кого есть запрос на трудоустройство.