facebook_pixel
    06 июня 2022, 11:54

    Еще 24 объекта под малый и крупный бизнес построят в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Строительство 24 новых коммерческих объектов одобрили в Подмосковье. Это площадки малого и крупного бизнеса.

    Еще 24 объекта под малый и крупный бизнес построят в Подмосковье | Изображение 1

    Все заявки поступили за прошлую неделю в Центр содействия строительству при правительстве региона.

    Теперь начинается реализация проектов. В Луховицах планируют построить овощехранилище, в Домодедове — животноводческий комплекс.

    В Наро-Фоминском округе возведут четыре птичника, в Богородском — два новых склада.

    Производственный цех построят в Домодедове, склады появятся в Красногорске, Клину, Дмитрове и не только.

    Новые производственные и складские площадки позволят создать дополнительные рабочие места. Ранее стало известно о лидирующих в этом направлении городских округах Подмосковья.

    Губернатор Андрей Воробьев призвал уделять внимание всем, у кого есть запрос на трудоустройство.