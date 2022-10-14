Еще 24 юным жителям Воскресенска торжественно вручили паспорта | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

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Viber Еще 24 юным жителям Воскресенска торжественно вручили паспорта

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Получение первого паспорта — важный момент в жизни каждого человека. Недавно в Воскресенске состоялась торжественная церемония вручения самого важного документа в жизни сразу для 24 юных жителей округа.

«Получение главного документа каждого человека — шаг во взрослую жизнь. Чтобы приятные эмоции сохранились в памяти, церемония вручения паспортов у нас проходит в торжественной обстановке», — сказал глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.

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Вручение проводили почетный гражданин Воскресенска Николай Гончаров и заместитель главы администрации Вадим Дубинский. Обладатели паспортов услышали много теплых слов и важных напутствий в свой адрес. Они пообещали, что обязательно станут по-настоящему достойными гражданами своей страны.

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Ранее школьникам в Королеве их первые паспорта вручил лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Это произошло в важный для России праздник — в День Конституции РФ.

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