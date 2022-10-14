Еще 24 юным жителям Воскресенска торжественно вручили паспорта | 360°

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Спецоперация
15 октября 2022, 18:59
Боевые качества наемников в рядах ВСУ снизились
Мир
15 октября 2022, 18:53
Орбан спрогнозировал наступление «затяжной войны»
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Подмосковье
15 октября 2022, 18:47
Приемные семьи в Балашихе усыновят детей-сирот из ДНР
Мир
15 октября 2022, 18:47
Власти Британии объявили войну «российской дезинформации»
Мир
15 октября 2022, 18:46
Франция попросила США снизить цены на СПГ на фоне энергокризиса
Спорт
15 октября 2022, 18:36
Российский боец Емельяненко отпраздновал свадьбу с бывшей женой
Мир
15 октября 2022, 18:33
Дания увеличит военную группировку в Балтийском море
Мир
15 октября 2022, 18:28
«Мурашки по коже». Британцев шокировало поведение Байдена рядом с подростком
Спецоперация
15 октября 2022, 18:24
Командира ВСУ заочно арестовали в России за убийства жителей Донбасса