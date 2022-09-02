Все новости

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкане Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Реклама

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 05:19

Германии предрекли массовые протесты осенью

Подмосковье

02 сентября 2022, 16:06

Подмосковье закупило еще 24 единицы техники для тушения пожаров

Читать 360tv в

Новую лесопожарную технику закупили для Подмосковья. Это 24 единицы оборудования стоимостью свыше 90 миллионов рублей. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

«В рамках национального проекта „Экология“, федерального проекта „Сохранение лесов“ комитетом лесного хозяйства Московской области за счет федерального и регионального бюджетов полностью выполнены закупки лесопожарной техники на сумму 96,9 миллиона рублей», — рассказал Георгий Филимонов.

Реклама

Всего было куплено 24 единицы. Это полноприводные автомобили со спецприцепами, бульдозеры, автоцистерны, мотовездеходы и мотопомпы. Глава комлесхода региона Олег Баженов добавил, что заключительная поставка была в августе. Это два автомобиля Садко Next стоимостью свыше 11 миллионов. Он рассказал, что их уже доставили в лесничества.

Реклама

«Грузовые дизельные автомобили Садко Next предназначены для доставки противопожарного оборудования и снаряжения к местам тушения пожаров и выполнения противопожарных мероприятий по обустройству лесов. И, конечно, для оперативной доставки лесных пожарных к месту возгорания», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал проработать дополнительные меры для мониторинга пожаров в Подмосковье.

Лесные пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама