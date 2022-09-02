Подмосковье 02 сентября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье закупило еще 24 единицы техники для тушения пожаров

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Новую лесопожарную технику закупили для Подмосковья. Это 24 единицы оборудования стоимостью свыше 90 миллионов рублей. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

«В рамках национального проекта „Экология“, федерального проекта „Сохранение лесов“ комитетом лесного хозяйства Московской области за счет федерального и регионального бюджетов полностью выполнены закупки лесопожарной техники на сумму 96,9 миллиона рублей», — рассказал Георгий Филимонов.

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Всего было куплено 24 единицы. Это полноприводные автомобили со спецприцепами, бульдозеры, автоцистерны, мотовездеходы и мотопомпы. Глава комлесхода региона Олег Баженов добавил, что заключительная поставка была в августе. Это два автомобиля Садко Next стоимостью свыше 11 миллионов. Он рассказал, что их уже доставили в лесничества.

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«Грузовые дизельные автомобили Садко Next предназначены для доставки противопожарного оборудования и снаряжения к местам тушения пожаров и выполнения противопожарных мероприятий по обустройству лесов. И, конечно, для оперативной доставки лесных пожарных к месту возгорания», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал проработать дополнительные меры для мониторинга пожаров в Подмосковье.

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