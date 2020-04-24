Еще 236 случаев нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье за последние сутки

За последние сутки в Подмосковье выявили 236 случаев нарушения самоизоляции. Жителей, вышедших из дома без весомой причины, остановили сотрудники полиции и Госадмтехнадзора.

Нарушителей нашли сразу в 24 округах. Больше всего случаев выявили в Долгопрудном — 44, Пушкине — 39, Наро-Фоминске — 32, Подольске — 30 и Реутове — 28.

К административной ответственности привлекли еще жителей Каширы, Воскресенска, Ступина, Домодедова, Коломны, Чехова, Луховиц, Волоколамска, Дмитрова, Егорьевска, Щелкова, Истры, Сергиева Посада и Ленинского округа.

Инспекторы проверяют у жителей официальные разрешения на передвижение по городу. Привлекают к ответственности и организации, нарушившие запрет на торговлю или оказание услуг.

По итогам проведенных в четверг рейдов это коснулось десяти юридических лиц в Красногорске, Долгопрудном и Рошале. Об этом сообщил начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Всего в Подмосковье составили уже больше тысячи протоколов за нарушения самоизоляции. Рейды проводят во всех округах с 14 апреля.