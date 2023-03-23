Подмосковье 23 марта 2023, 17:20 Еще 230 подъездов отремонтируют в Химках в этом году

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Реализация губернаторской программы «Мой подъезд» продолжается в Химках. В этом году работники коммунальной сферы приведут в порядок 230 подъездов в многоквартирных домах округа.

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В подъездах проводят комплексный ремонт — обустраивают входные группы, обновляют козырьки, меняют напольную плитку на первых этажах, приводят в порядок лестничные марши, устанавливают пластиковые окна, почтовые ящики, светильники, а также штукатурят и красят стены и потолки.

«Комфортная городская среда начинается с современного и чистого подъезда. За последние пять лет по программе губернатора мы отремонтировали в Химках 1800 подъездов. Это более 40% от общего числа», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он отметил, что материалы для ремонта и цветовую палитру выбирают сами химчане. Для сбора пожеланий горожан муниципальные депутаты проводят встречи с председателями многоквартирных домов, управляющими компаниями и коммунальными службами.

Ранее вице-губернатор Евгений Хромушин доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что большую часть подвалов региона, в которых часто возникают подтопления, приведут в порядок к 15 сентября.

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