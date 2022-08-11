Еще 23 народные тропы благоустроят в Подольске к середине сентября

Глава Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова побывала в Подольске и оценила содержание улиц округа. Она отметила хорошее качество уборки и сделала несколько замечаний. В ведомстве также рассказали, что осенью в муниципалитете благоустроят 23 народные тропы и 27 дворов.

Светлана Аипова и глава Подольска Дмитрий Жариков прошлись по улицам Большой Серпуховской, Чайковского и Школьной. Вместе с сотрудниками управляющих компаний они оценили их содержание. Особое внимание уделили дворам, на которые жаловались жители. Глава ГУСТа рассказала, что замечания постараются устранить к концу недели. В основном они касаются вандальных надписей и кронирования кустов.

«Замечания касаются, в основном, по наличию смета на проездах, кронирования кустарников и вандальных надписей на детских площадках. Коллеги поработают над этими замечаниями и, надеемся, к концу недели устранят», — сказала Светлана Аипова.

В ведомстве также рассказали, что к середине сентября в округе благоустроят 23 народные тропы, а к октябрю преобразят еще 27 дворов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе обновят около 800 народных троп.