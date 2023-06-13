Подмосковье 13 июня 2023, 14:23 Еще 23 многоквартирных дома поставили на кадастр в Подмосковье в мае

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В мае в Подмосковье на кадастровый учет поставили 23 многоквартирных дома в десяти округах. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется управлением Росреестра в кратчайшие сроки, что способствует обновлению инфраструктуры и формированию комфортной среды для улучшения жилищных условий гражданам региона», — заявил исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников.

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По его словам, рабочие группы постоянно оказывают поддержки ЦСС, контролируя соблюдение и защиту прав дольщиков.

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