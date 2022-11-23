Подмосковье 23 ноября 2022, 11:01 Еще 23 миллиарда рублей выделят на здравоохранение Подмосковья в 2022 году

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Мособлдума рассмотрит изменения в бюджет Подмосковья на 2022 год. Среди прочего предлагается значительно увеличить расходы на здравоохранение региона.

«Расходы бюджета Московской области планируется увеличить в текущем году на 55,7 миллиарда рублей. И большую часть этих средств мы направим на здравоохранение — это 23 миллиарда рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Поправки к бюджету предлагают дополнительно направить 4,2 миллиарда рублей на закупку лекарств для льготников, 600 миллионов — на оборудование для развития помощи тяжелобольным, 257 миллионов — на поставку оборудования в больницы и поликлиники.

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Еще 215 миллионов дополнительно выделят на капремонт медицинских учреждений и 106 миллионов — на оснащение транспортом и оборудованием поликлиник, женских консультаций, служб скорой и неотложной помощи. 81 миллион понадобится на вакцину от гриппа.

Планируется увеличить расходы и на образование. Средства направят на завершение ремонта школ и детских садов, а также благоустройство.

Почти 10 миллиардов рублей до конца года предлагается вложить в соцпрограммы, в том числе на региональную доплату к пенсии.

Еще 5,4 миллиарда рублей дополнительно выделят на вопросы экологии. Большая часть из них пойдет на ликвидацию незаконных свалок.

Предлагаемые изменения в бюджет 2022 года затронут 19 программ. Если депутаты утвердят поправки, расходы по многим направлениям социально-экономического развития Подмосковья будут увеличены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в регионе построят 56 новых социальных объектов. Среди них школы, поликлиники, детские сады.

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