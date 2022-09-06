Еще 222 километра лесных дорог расчистили и обустроили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Еще 222 километра лесных дорог расчистили и обустроили в Подмосковье pixabay.com

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В Подмосковье продолжаются активные профилактические меры против лесных пожаров, поскольку погода пока все еще не помогает с ними бороться. На протяжении всего сезона, который выдался особенно жарким, проводится противопожарное обустройство лесов. Пока расчистить лесные дороги удается с опережением графика в регионе.

«Противопожарное обустройство лесов проводится весь сезон — с начала весны до формирования устойчивого снежного покрова. В рамках государственного задания на 2022 год необходимо прочистить и отремонтировать лесные дороги протяженностью 283,7 километра. На сегодняшний день календарный план идет с опережением. Из запланированных 178 километров выполнено 222 километров», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Мероприятия против пожаров проводятся силами ГАУ МО «Центрлесхоз». Специалистам нужно распланировать и выровнять земляное полотно, при этом соблюдая определенные параметры. Ширина проезжей части не должна быть меньше трех метров, а ширина обочин — не меньше 0,75 метра с каждой стороны.

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