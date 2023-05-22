Подмосковье 22 мая 2023, 10:21 Еще 22 жилых дома поставили на кадастр в Подмосковье Акционерное общество "Специализированный застройщик "Росинка-Сервис"

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За неделю в Подмосковье на кадастровый учет поставили девять жилых домов и 13 таунхаусов. Они расположены в четырех округа области.

Как рассказали в Минжилполитики, больше всего новых зданий поставили на кадастр в Истре. Это 13 таунхаусов в жилом комплексе «Кембридж». Также номера получили три дома на 709 квартир в ЖК «Новые Островцы» и один на 130 квартир в ЖК «Чугунова № 9» в Раменском, два дома на 674 квартиры в ЖК «Ильинские Луга», один — на 134 в ЖК «Лесобережный» и один на 33 в ЖК «Ангелово-Резиденц» в Красногорске и еще одно здание на 240 квартир в ЖК «Шепчинки» в Подольске.

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Постановка дома на кадастровый учет дает возможность собственникам полноценно распоряжаться имуществом, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и сады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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