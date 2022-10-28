Еще 22 закупки опубликовали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 19:54 Еще 22 закупки опубликовали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья

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В период с 17 по 23 октября Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал сразу 22 закупки. Например, в Солнечногорске будет строиться станция водоподготовки. В Ленинском округе у станции Расторгуево появится новый пешеходный переход на разных уровнях. Что касается Красногорска, то там будет капитальный ремонт в жилом доме на Волоколамском шоссе.

Сейчас проводятся поиски поставщика для того, чтобы доставить технику для аварийно-восстановительной службы. Основная ее деятельность — занятие аварийно-восстановительными работами для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В целом собираются закупить 148 единиц такого товара.

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После закупочных процедур будут проводиться капитальные ремонты в гимназии в Королеве, пройдет также ремонт актового зала в школе в Пушкино. Разместили также две новые закупки для больниц, в том числе и для кислородной терапии, есть закупки для сосудистой хирургии.

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