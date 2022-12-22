Подмосковье 22 декабря 2022, 20:04 Еще 22 участка земли выделили в Московской области для программы «Подмосковные 10 га»

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В Московской области выделили 22 участка площадью около 700 гектаров для предоставления в безвозмездное пользование в рамках программы «Подмосковные 10 га». Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Сейчас общая площадь земли, которую можно получить в рамках программы, составляет более 2400 гектаров», — уточнил Георгий Филимонов.

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Зампред добавил, что по программе в этом году уже выделили 18 земельных участков суммарной площадью 677 гектаров.

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В рамках программы «Подмосковные 10 га» фермерам предоставляют землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет. Она может быть использована для разведения мелкого рогатого скота молочного и мясомолочного направления, а также под овощеводство, садоводство, растениеводство и пчеловодство.

Проект «Подмосковные 10 га» действует с мая 2022 года, изначально его реализация предусматривалась в трех пилотных округах — в Шатуре, Лотошине и Серебряных Прудах. Сейчас количество участвующих в программе муниципалитетов увеличилось с трех до 26, а перечень участков увеличился до 87.

Для удобства фермеров разработан цифровой сервис по подбору земель в режиме онлайн.

Программу «Подмосковные 10 га» реализуют в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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