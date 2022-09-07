Еще 22 подъезда отремонтировали в Волоколамске | 360°

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Еще 22 подъезда отремонтировали в Волоколамске

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Специалисты подмосковного технадзора приняли после ремонта 22 подъезда в Волоколамске. Работы проводили в дома на улице Школьная, переулке Ново-Солдатском и Рижском шоссе. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

В подъездах заменили окна и входные группы, покрасили стены, привели в порядок полы, установили новые почтовые ящики и перила, а также пандусы для маломобильных жителей. Собственники квартир принимали участие в выборе дизайна оформления, рассказал глава министерства Антон Велиховский.

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«Именно так работает региональная программа „Мой подъезд“, которая активно ведется в Подмосковье с 2016 года. С того времени уже порядка 97,4 тысячи подъездов отремонтировано в Подмосковье. Положительные изменения почувствовали порядка 2,7 миллиона жителей области. План по ремонту подъездов на 2022 год выполнен на 75%», — сказал он.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о большом запросе жителей региона на благоустройство городов.

Волоколамск

Ремонтные работы

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