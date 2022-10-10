Еще 22 медицинских учреждения Подмосковья отремонтируют к концу года | 360°

Все новости
Спецоперация
11 октября 2022, 10:16
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской области
Спецоперация
11 октября 2022, 10:16
«Ничего не пропускаем». Командир расчета ЗРК «Бук» — о перехвате ракет HIMARS
Реклама
Спецоперация
11 октября 2022, 10:09
Ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны Херсона были отбиты — Стремоусов
Мир
11 октября 2022, 09:59
Более 300 населенных пунктов на Украине остались без света
Спецоперация
11 октября 2022, 09:57
Отправку мобилизованных из Тюменской области показали на видео
Мир
11 октября 2022, 09:57
«Россия всегда будет нашим соседом». Франция выступила против попыток изоляции РФ
Спецоперация
11 октября 2022, 09:56
ВСУ потеряли более половины личного состава — командир «Ахмата»
Спецоперация
11 октября 2022, 09:49
Мобилизованных жителей Саратова отправили на боевое слаживание
Общество
11 октября 2022, 09:48
США загнали себя в изоляцию в попытке создать антироссийскую коалицию — МИД