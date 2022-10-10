Еще 22 медицинских учреждения Подмосковья отремонтируют к концу года | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 16:20 Поделиться Telegram

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Viber Еще 22 медицинских учреждения Подмосковья отремонтируют к концу года

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Второй этап ремонта объектов здравоохранения начнется в Подмосковье. В программу вошли поликлиники, амбулатории, стационары, офисы врача общей практики и посты скорой помощи.

Как рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова, в ходе первой очереди было отремонтировано 39 объектов.

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«Сейчас мы включили еще 22, на эти цели дополнительно направлено более 530 млн рублей», — добавила она.

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В медучреждениях обновят фасады и крыши, проведут отделочные работы. Вторая очередь ремонта завершится до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Он сообщил, что такой запрос власти получали от врачей.

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