Подмосковье 25 апреля 2023, 16:33 Еще 2,2 гектара земли выделили под строительство физтех-лицея в Долгопрудном городской округ Долгопрудный

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Еще четыре земельных участка площадью 2,2 гектара передали в пользование дирекции капитального строительства для возведения технопарка и кампуса для проживания на территории физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Их планируют открыть в этом году.

Как рассказали в Минимуществе, сейчас на территории физтех-лицея возводят уникальный технопарк для одаренных детей. Площадь кампуса для проживания учеников составит 7,5 тысячи квадратных метров, технопарка — 27 тысяч.

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«Образовательный кластер естественно-научного профиля возводится в рамках президентского проекта „Образование“», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

В прошлом году на территории физтех-лицея открыли начальную школу на 425 мест.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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