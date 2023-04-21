21 апреля 2023, 16:39
Еще 217 аттракционов в Подмосковье получили разрешение на работу
Сотрудники технадзора осмотрели и выдали разрешение еще 217 аттракционам на работу в Подмосковье. Проверки не выявили нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию оборудования.
«Проверки аттракционов в Подмосковье начали проводиться специалистами гостехнадзора еще в конце марта. Контрольно-надзорные мероприятия включают в себя ежегодный плановый технический осмотр и диагностику аттракционов перед началом их эксплуатационного периода», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Подобные инспекции проводятся несколько раз в год. Это позволяет минимизировать возникновение неисправностей у аттракционов и обеспечить безопасную работу оборудования.
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