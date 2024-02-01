Подмосковье 01 февраля 2024, 10:32 Еще 210 дольщиков жилого комплекса «Восточный» в Истре получили ключи от квартир Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Дольщики ЖК «Восточный» в Истре продолжают получать ключи от квартир. На данный момент в права вступили 210 человек.

Напомним, застройщик ООО «Каскад» приступил к возведению жилого комплекса в 2014 году. Дольщики первой очереди строительства должны был получить квартиры в 2015 году, последней — в 2017 году. На фоне финансовых проблем застройщик не смог выполнить обязательства.

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В марте 2021 года Наблюдательный совет Фонда развития территорий передал права на возведение объекта Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Так, свои квартиры получит 431 дольщик.

Московская область достроила все брошенные фирмами-банкротами дома и полностью закрыла проблему обманутых дольщиков. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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