Подмосковье 24 марта 2023, 17:44 Еще 21 ветеринар из Подмосковья прошел государственную аттестацию по теории и практике

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На базе Раменской ветеринарной станции провели аттестацию специалистов из Подмосковья по теории и практике лечения животных. Испытания прошел 21 специалист.

«Ветеринарные специалисты подтверждают свою квалификацию не реже одного раза в три года. На этот раз аттестацию успешно прошли специалисты из Раменской, Коломенской, Луховицкой, Жуковской и Дзержинской ветеринарных станций», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

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Знания ветеринаров проверили сотрудники Минсельхозпрода и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина.

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По результатам работы аттестационной комиссии все работники госветслужбы получили право клеймения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.

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