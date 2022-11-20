Подмосковье 20 ноября 2022, 22:34 Еще 21 населенный пункт газифицируют в Сергиево-Посадском округе до конца года

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Газ провели в 80 населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа из 101 запланированного. До конца года эту работу планируют завершить.

В селе Озерецком городского округа Сергиев Посад газ еще с 90-х годов ожидает семья Грибановых. Раньше дом топили дровами и приходом газификации жить стало намного легче. Кроме того, теперь не нужно платить за отопление. Тем не менее, на этапе подвода газа к дому Грибановым пришлось столкнуться с проблемами.

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