20 ноября 2022, 22:34
Еще 21 населенный пункт газифицируют в Сергиево-Посадском округе до конца года
Газ провели в 80 населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа из 101 запланированного. До конца года эту работу планируют завершить.
В селе Озерецком городского округа Сергиев Посад газ еще с 90-х годов ожидает семья Грибановых. Раньше дом топили дровами и приходом газификации жить стало намного легче. Кроме того, теперь не нужно платить за отопление. Тем не менее, на этапе подвода газа к дому Грибановым пришлось столкнуться с проблемами.
«Когда собиралось село и мы сдавали документы нам сказали: да, вы подходите для газификации, документы все в порядке. Но при подводе к дому возникли проблемы. Межевания у нас не было. На нашем участке лежало много народу и пока не раскидали всех, за нас даже не брались, чтобы сделать межевание», — рассказали Павел и Надежда Грибановы.
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Супруги обратились к руководству округа и уже через неделю дом подключили к газу.
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Сергиев Посад
Социальная газификация
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