Еще 201 житель Подмосковья вылечился от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 58,7 тысячи человек

За время пандемии коронавируса в Подмосковье врачи вылечили более 58,7 тысячи заболевших. На 12 октября в регионе выздоровел еще 201 человек. Об этом рассказал Московский областной штаб по борьбе с коронавирусом.

Еще 201 пациента с коронавирусом выписали в Подмосковье. Все они получили отрицательные результаты исследования на COVID-19.

Сейчас в Подмосковье стоит задача обеспечить 15 тысяч коек для заразившихся коронавирусом к 1 ноября. Об этом сказал губернатор Андрей Воробьев. Помимо этого, в муниципалитетах ищут дополнительный медицинский персонал.

В регионе предпринимают все меры для оперативного лечения вновь поступающих пациентов.

Также в Подмосковье активно проверяют, как соблюдаются санитарные требования в общественных местах и на предприятиях. Все мероприятия проводят для того, чтобы не допустить введения карантина на территории Московской области.