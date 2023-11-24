Подмосковье 24 ноября 2023, 10:57 Еще 200 уличных светильников установят в Коломне до конца года Unsplash

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Девять с половиной километров линий уличного освещения проложат в Коломне к концу года. Всего планируется установить 200 энергосберегающих светильников.

Жители села Горы проголосовали за уличное освещение на портале «Добродел». Работы на Вишневой улице по программе «Создание комфортной городской среды» уже начались. Там установят 50 энергосберегающих светильников и проложат полтора километра новых линий.

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«В зависимости от количества голосов, от количества проживающих населенных пунктах мы составили программу освещения сельских населенных пунктов. В 2023 мы ее реализуем. Выделено более 9,5 миллионов рублей на эту программу, заключен муниципальный контракт», — рассказал начальник управления благоустройства администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

Кроме села Горы, в программу этого года по строительству новых линий уличного освещения вошли еще шесть населенных пунктов. Работы завершатся к середине декабря.

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