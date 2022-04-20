Еще 200 школьных стадионов откроют для жителей Подмосковья

В 2021 году в Московской области запущен масштабный проект «Открытый стадион». В его рамках школьные стадионы могут посещать все жители, желающие заниматься спортом рядом с домом.

«Уже открыты свыше 100 школьных стадионов. В планах на этот год — еще 200», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, сегодня в Красногорске открыли стадион при гимназии № 2, а первым в этом году открылся стадион в школе имени В. М. Комарова в Звездном Городке.

Источник фото: телеканал «360»

«Теперь жители соседних домов могут пользоваться стадионом для занятия спортом. Это очень удобно. Что важно, для школьников это абсолютно безопасно: спортивное ядро отделено от школы забором, для жителей организован дополнительный вход», — добавила Каклюгина.