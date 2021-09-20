Еще 200 рабочих мест появится благодаря новому торговому центру в Электростали

Современный торгово-развлекательный центр построят в Электростали. Здесь создадут около 200 новых рабочих мест. Здание разместят на территории бывшей печатной фабрики.

Как рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, торговый центр появится в центральной части Электростали.

В ходе реализации проекта будет создано около 200 новых рабочих мест Владислав Гордиенко.

Стилистически здание будет сочетаться с уже существующей застройкой вблизи него. Главный вход сделают обращенным к площади у кинотеатра «Современник».

«Для фасада выбрали характерню для промышленного стиля „лофт“ сетку с большим процентом остекления и сочетанием красноватого клинкера с металлом», — подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По ее словам, остекление первого этажа создаст много света в помещении. Прилегающую территорию центра благоустроят.

Там появится парковка на 204 места. Общий поектировщик — организация «Мосрегионпроект».