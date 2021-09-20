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    20 сентября 2021, 15:48

    Еще 200 рабочих мест появится благодаря новому торговому центру в Электростали

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Современный торгово-развлекательный центр построят в Электростали. Здесь создадут около 200 новых рабочих мест. Здание разместят на территории бывшей печатной фабрики.

    Еще 200 рабочих мест появится благодаря новому торговому центру в Электростали | Изображение 1

    Как рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, торговый центр появится в центральной части Электростали.

    В ходе реализации проекта будет создано около 200 новых рабочих мест

    Владислав Гордиенко.

    Стилистически здание будет сочетаться с уже существующей застройкой вблизи него. Главный вход сделают обращенным к площади у кинотеатра «Современник».

    Еще 200 рабочих мест появится благодаря новому торговому центру в Электростали | Изображение 2

    «Для фасада выбрали характерню для промышленного стиля „лофт“ сетку с большим процентом остекления и сочетанием красноватого клинкера с металлом», — подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

    По ее словам, остекление первого этажа создаст много света в помещении. Прилегающую территорию центра благоустроят.

    Еще 200 рабочих мест появится благодаря новому торговому центру в Электростали | Изображение 3

    Там появится парковка на 204 места. Общий поектировщик — организация «Мосрегионпроект».