Еще 200 рабочих мест появится в индустриальном парке в Домодедове | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 14:14 Поделиться Telegram

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Viber Еще 200 рабочих мест появится в индустриальном парке в Домодедове

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Еще один производственно-складской комплекс построят в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста области Екатерина Зиновьева.

Стоимость проекта составит миллиард рублей, рассказала зампред. Там смогут трудоустроить 200 человек.

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«Таким образом, общее число рабочих мест, созданное инвестором в индустриальном парке, составит 4600. Суммарный объем инвестиций в создание парка превышает 35 миллиардов рублей», — рассказала она.

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Здание спроектировали по требованиям к премиальным складам. Там обустроят административные и хозяйственные помещения для офисной и служебной работы. Исполнительный директор Radius Group Захар Вальков рассказал, что проект смогут реализовать в течение года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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