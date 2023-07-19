19 июля 2023, 14:40
Еще 200 гектаров леса высадили в Подмосковьев рамках нацпроекта
Компенсационное лесовосстановление провели на площади 203,04 гектара в Подмосковье с начала года. Всего работы запланировали на территории 400 гектаров.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, работы проводят организации, которые рубили деревья при строительстве и реконструкции.
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«Работы выполняли организации, которые были вынуждены осуществлять рубку леса при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры или при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий. На основании федерального закона № 212-ФЗ, вступившего в силу 1 января 2019 года, они были обязаны компенсировать эти участки, проведя лесовосстановление на равной площади», — рассказал он.
Он отметил, что больше всего работ провели в Звенигороде, Орехово-Зуеве и Ногинске. Жители могут контролировать их через сайт Комлесхоза Подмосковья. Участки, где провели лесовосстановление, визуализируются на карте.
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