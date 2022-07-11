Еще 20 жителей аварийных домов Подольска получат квартиры в этом году

Подольск продолжает программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. До конца этого года расселят 12 помещений, новые квартиры получат еще 20 человек.

В 2021 году новое жилье в Подольске получили 133 семьи из 14 аварийных домов. Еще 12 помещений расселят до конца этого года. Глава городского округа Дмитрий Жариков подчеркнул важность снова ветхих зданий после выезда жителей.

«Так, снос расселенных домов в поселке Молодежном (включая дом 26) будет осуществлен до конца текущего года. А вот снос расселенного аварийного дома 4а в деревне Бережки планируется в 2023 году», — отметил он.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что программу переселения из аварийного жилья в Подмосковье планируют завершить к концу следующего года.