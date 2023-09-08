Подмосковье 08 сентября 2023, 09:57 Еще 20 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в августе Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

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Кадастровый номер получили 20 жилых домов в Подмосковье в августе. Это дало возможность собственникам зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, записать детей в сады и школы.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, больше всего объектов зарегистрировали в Ленинском округе, это восемь домов на 1024 квартиры общей площадью 67,5 тысячи квадратных метров.

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Еще три дома на 1034 квартиры поставили на кадастр в Одинцове, по два в Красногорске и Балашихе и по одному в Щелкове и Дзержинском.

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