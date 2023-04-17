Подмосковье 17 апреля 2023, 11:25 Еще 20 врачей получили работу в селах Подмосковья по программам поддержки с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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С начала года работу в селах Подмосковья по программам поддержки получили 20 медиков. За трудоустройство в отдаленных территориях врачи и фельдшеры получают единовременную выплату в размере до 1,5 миллиона рублей. На реализацию программы в этом году выделили свыше 240 миллионов.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что работу в селах получили 14 врачей и шесть фельдшеров. Всего в этом году в небольшие населенные пункты планируют привлечь 250 человек.

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«Мы реализуем в Подмосковье масштабную кампанию по привлечению медицинских кадров. Реализуется беспрецедентное количество мер соцподдержки», — отметила она.

Подать заявку на участие в программе врачи могут через отдел кадров медучреждения.

В Подмосковье также действуют другие меры поддержки медиков. Это социальная ипотека, «Земля врачам», компенсация аренды жилья и другие. Кроме того, терапевты и педиатры получают губернаторскую доплату в размере до 32 тысяч рублей.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

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