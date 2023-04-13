Подмосковье 13 апреля 2023, 17:53 Еще 20 видеокамер установят в Подмосковье для отслеживания лесных пожаров Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Видеомониторинг помогает контролировать лесные пожары в Подмосковье. Сейчас в регионе работают 99 камер, которые обеспечивают полный охват территории. Еще 20 таких установок появится в области до 1 мая.

Вся информация с камер круглосуточно поступает в диспетчерскую службу.

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«Камеры видеонаблюдения, установленные на вышках операторов сотовой связи и направленные на участки лесного фонда, фиксируют изображения, похожие на дым. Это сигнал: если есть дым, значит, в этой зоне присутствует возгорание», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

В прошлом году камеры помогли выявить свыше 30% лесных пожаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

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