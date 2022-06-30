Еще 20 тысяч жителей Подмосковья трудоустроились благодаря порталу «Работа в России»

В Московской области стабильно низким остается уровень безработицы, а найти работу можно не выходя из дома. Для этого существует простой и удобный портал «Работа в России», на котором выложено множество вакансий. Только с начала года там смогли трудоустроиться уже более 20 тысяч местных жителей.

Благодаря порталу, можно просматривать все подходящие вакансии прямо из дома и выбирать наилучшие условия. Это очень удобно, не нужно постоянно ездить по местам будущего потенциального трудоустройства, экономится большое количество времени. Кроме того, у тех, кто хочет радикально сменить сферу своей деятельности, ест возможность пройти программу по переобучению и приступить к работе по новой профессии в кратчайшие сроки.

«В регионе действует эффективная программа по переобучению, а также реализуется комплексная услуга „Ищу работу“, которая включает в себя одно электронное заявление сразу на восемь услуг. Работу можно найти в несколько кликов», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что уровень безработицы на территории Московской области сейчас не превышает 0,5%. Как добавили в Министерстве социального развития Подмосковья, комплексной услугой «Ищу работу» можно воспользоваться по ссылке, а желаемую работу можно найти на портале trudvsem.ru.