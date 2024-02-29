Подмосковье 29 февраля 2024, 12:23 Еще 20 тракторов для уборки дворов передали коммунальным службам Подмосковья Фото Минимущества

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Еще 20 машин для уборки улиц передали коммунальным службам Подмосковья. Их получили восемь муниципалитетов.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, городские округа получили 20 тракторов, которые будут использовать для уборки дворов. Технику направили в Балашиху, Власиху, Восход, Зарайск, Любецрцы, Можайск, Реутов и Шаховскую.

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«Каждая общественная территория, каждый двор Подмосковья требует внимание по чистоте и комфорту. Автопарк коммунальных служб Подмосковья ежегодно пополняется коммунальной техникой: снегопогрузчиками, подметально-уборочными и поливомоечными машинами, а также автовышками, катками и тракторами», — отметили в ведомстве

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