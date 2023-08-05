Подмосковье 05 августа 2023, 06:30 Еще 20 школ и детских садов в Подмосковье оборудуют для детей-инвалидов к сентябрю Пресс-служба министерства образования Московской области

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К началу нового учебного года в 10 школах и 10 детских садах Подмосковья создадут комфортные условия для детей-инвалидов. По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, ученики с ОВЗ смогут без препятствий получать качественное образование.

«Специалисты коррекционно-развивающего направления для работы с детьми с расстройством аутистического спектра получат комплект оборудования для игровой комнаты и специализированное оборудование для своих кабинетов. В учебных заведениях мы также организуем кабинет для лечебной физкультуры. Работа по оснащению школ и садов будет продолжена и в следующем году», — добавила она.

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Входы в учебное заведение оборудуют поручнями, пандусом или лифтом для подъема кресел-колясок. Световые табло в школах и детских садах будут установят для удобства слабослышащих детей, а тактильные таблички со шрифтом Брайля помогут юным жителям региона с нарушениями зрения. Также образовательные учреждения оснастят беспроводной системой вызова помощника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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