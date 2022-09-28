Производство кофе создало еще 20 рабочих мест в Реутове | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 11:09 Поделиться Telegram

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Viber Производство кофе создало еще 20 рабочих мест в Реутове

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Компания «Кофепод» из Реутова расширила производство капсульного кофе для популярных кофемашин. Теперь на предприятии начнут выпускать импортозамещающую продукцию и дополнительно трудоустроят еще 20 человек.

«Инвестиции в реализацию проекта компании „Кофепод“ составили порядка 30 миллионов рублей. Для расширения производства были предоставлены льготные кредиты, где поручителем выступил Гарантийный фонд Подмосковья.», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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После обновления производственной линии «Кофепод» сможет компенсировать потребности внутреннего рынка, заменив иностранные аналоги капсульного кофе. С 2015 года на предприятии выпускают капсулы для машин формата Nespresso и Dolce Gusto, а теперь смогут делать и продукцию торговых марок Singlecup и Coffee Joy.

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В сентябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе реализовано уже 23 проекта импортозамещения. Еще 123 таких находятся на сопровождении регионального Мининвеста.

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