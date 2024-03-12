Подмосковье 12 марта 2024, 12:38 Еще 20 пожарных извещателей установили в муниципальных квартирах в Лобне с начала года Медиасток.рф

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Установка пожарных извещателей продолжается в Лобне. С начала 2024 года оборудование смонтировали в 20 квартирах, где живут многодетные и находящиеся в сложной жизненной ситуации семьи.

Автономный пожарный извещатель реагирует на дым еще на стадии возгорания. Если начать действовать сразу, огонь можно будет потушить подручными средствами. С семьями, в чьих квартирах установили оборудование, провели противопожарный инструктаж, а после им вручили памятки с номерами экстренных служб.

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Проверили установку извещателей начальник отдела по территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации Лобни Алексей Пашков совместно с главным экспертом отдела Михаилом Протченко и инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы, старшим лейтенантом Иваном Морозовым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах по подготовке к паводкам.

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