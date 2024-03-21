Подмосковье 21 марта 2024, 13:11 Еще 20 подходов к ж/д переходам благоустроят в Подмосковье в 2024 году Unsplash

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Вопрос безопасности на ж/д инфраструктуре обсудили на заседании Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. В этом году в Подмосковье продолжится работа по обеспечению безопасности на железнодорожных путях.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в 2023 году президент России подписал разработанный Мособлдумой закон об увеличении штрафов за переход ж/д путей в неположенном месте.

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«В первую очередь должна быть обеспечена вся необходимая инфраструктура, чтобы людям было удобно и безопасно переходить пути. Для этого в Подмосковье ведется строительство разноуровневых пешеходных переходов», — отметил Брынцалов.

Напомним, на опасных тропах с начала года произошло 58% всех случаев с летальным исходом. Чтобы избежать подобных случаев, в 2024 году в Московской области обустроят около 20 пешеходных переходов через ж/д пути.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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