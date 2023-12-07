Подмосковье 07 декабря 2023, 09:56 Еще 20 подъездов отремонтировали в жилых домах Подмосковья по требованию ГЖИ Мытищи / ГЖИ МО

Читать 360tv в

Свыше 20 подъездов отремонтировали в Мытищах, Пушкино, Истре, Красногорске, Одинцове и Орехово-Зуеве по требованию Госжилинспекции. Это объекты в 10 многоквартирных домах.

Как рассказали в ведомстве, для того чтобы побудить управляющие компании к ремонту, инспекторы провели профилактические беседы, а также вынесли два требования и оформили два предписания. В домах привели в порядок стены и потолки, лестницы, перила и окна.

Реклама

«Управляющие компании обязаны выполнять текущий ремонт подъездов не реже раза в пятилетку и по мере необходимости. Определить необходимость помогут осмотры, которые УК должны проводить регулярно, либо сигналы жителей. Если жители направили в свою УК заявку на ремонт, отказать им, ссылаясь на нехватку денег или долги кого-то из собственников, нельзя. В случае, когда УК игнорирует обращения, требования закона им напомнят жилищные инспекторы», — сказала глава ведомства Ольга Федина.

Ранее губернатор Подмосковья Адрей Воробьев рассказал, что за пять лет в Серпухове построили 11 современных котельных. Всего с 2018 года там заработали 34 объекта теплоэнергетики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».