Еще 20 площадок «Мегабак» откроют к концу июня в Подмосковье

Подмосковных площадок «Мегабак» станет на 20 больше летом. Это контейнеры для ненужной техники, батареек, мебели, бумаги, стекла, ламп и не только. Их количество увеличат к концу июня.

Новые площадки обустроят в Жуковском, Ступине, Рузе, Лобне, Фрязине, Бронницах, Егорьевске, Клину, Котельниках и многих других округах.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, интерес жителей к проекту «Мегабак» постоянно растет. Такие точки открывают по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Сегодня их насчитывается 40. «Мегабаки» для крупного мусора работают в 38 городских округах. Вскоре их будет больше.

Жители смогут сдать бытовую технику, шины, текстиль, пластик, алюминий, картон, бумагу, батарейки, лампы, градусники.

Благодаря площадкам „Мегабак“ уже собрали и отправили на переработку 30 тысяч кубических метров вторичного сырья Антон Велиховский.

Председатель областной Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова отметила, что программа «Мегабак» становится все популярнее у жителей.

«Мы планируем продолжать мероприятия для популяризации проекта и на летнее время организуем акции, чтобы как можно больше привлечь внимания к раздельному сбору отходов», — сказала она.

Жители смогут безопасно, правильно разделять коммунальные отходы, а значит, вырастет доля перерабатываемого мусора.