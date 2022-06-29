Новые овощехранилища решат проблему сезонного колебания цен на продукты в Подмосковье

В Московской области собираются нарастить объемы хранения картофеля и овощей. Это будет сделано в течение ближайших трех лет. На текущий момент в регионе есть порядка 550 тысяч тонн хранения. Планы на расширение достаточно обширные.

«В наших планах — реализовать 20 проектов по строительству и реконструкции хранилищ, которые обеспечат хранение более 160 тысяч тонн овощей. В настоящее время в области доступно 550 тысяч тонн хранения, они, соответственно, будут увеличены до 710 тысяч», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

По его словам, только до конца этого года в Московской области собираются сдать пять новых хранилищ. Еще 11 введут в эксплуатацию в течение 2023 года, дополнительные четыре запланированы на 2024-й. Филимонов поделился, что чем больше будет овощехранилищ в регионе, тем меньшими станут сезонные колебания цен в магазинах и на рынках. Отмечается, что в Подмосковье построят 18 новых овощехранилищ, еще в двух собираются провести реконструкцию.