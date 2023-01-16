Подмосковье 16 января 2023, 13:33 Еще 20 объектов получили кадастровые номера в Подмосковье за неделю

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Кадастровый номер получили еще семь жилых домов и 13 таунхаусов в Московской области. Это здания в шести городских округах. Постановка на учет дала возможность владельцам квартир прописаться, оформить детей в детсад или школу, а также прикрепиться к поликлинике.

Большинство домов, получивших кадастр, находится в Истринском округе. За неделю в деревне Покровское зарегистрировали 13 таунхаусов в ЖК «Футуро Парк».

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Также кадастровые номера присвоили жилому дому на 1,2 тысячи квартир в ЖК «Кирова, 17» в Домодедове, двум МКД на 333 квартиры в ЖК «Красногорский» и на 39 квартир в ЖК «Ангелово Резиденц» в Красногорске, двум жилым домам на 224 квартиры в ЖК «Томилино» городского округа Люберцы, жилому дому на 54 квартиры в ЖК «Дружный» Рузского округа и жилому дому на 45 квартир в ЖК «Бакеево парк» в Солнечногорске.

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