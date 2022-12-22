Подмосковье 22 декабря 2022, 18:02 Еще 20 новых автобусов запустили на маршрутах в Лобне

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Новые автобусы большого класса ЛиАЗ-529265 в количестве 20 штук приступили к перевозке пассажиров на четырех маршрутах Лобни. Транспортом будут пользоваться около 20 тысяч жителей городского округа.

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Машины распределены по следующим маршрутам: № 50 «Рогачево — станция Лобня», № 23 «станция Лобня — Круглое Озеро», № 48 «станция Лобня — Шереметьево — Дубровки», № 36 «станция Лобня — Новосельцево».

«Обновление улучшит транспортное обслуживание порядка 20 тысяч пассажиров Лобни. Удобный и безопасный общественный транспорт имеет принципиально важное значение для качества жизни», — отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Каждый автобус может перевозить до 86 человек. В салоне есть специальные кресла для инвалидов, кондиционер, видеонаблюдение, электронные табло и радио.

21 декабря новые автобусы задействовали в церемонии торжественного открытия движения по Северному обходу Лобни. Старт дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и премьер-министр Михаил Мишустин. Реконструкцию удалось выполнить на год раньше намеченного срока. В этот же день открыли первый участок Северного обхода в Лобне.

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